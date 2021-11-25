Билык, Дзидзьо, Витвицкая. Самые громкие разводы украинских звезд в 2021 году

Неприятные итоги уходящего года

Уходящий 2021 год запомнился парадом разводных процессов среди звезд украинского шоу-бизнеса. Некоторые захотели двигаться своим жизненным путем, кто-то устал от супружеской рутины, а кого-то попросту поглотил быт и не давал развиваться, сообщает «ТСН».

Предлагаем вспомнить, какие семейные пары украинских звезд распались в 2021 году.



Слава Демин и Ксения Мищенко

Слава Демин и Ксения Мищенко



Ведущий отметил, что они с Ксенией Мищенко разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях. Отношения пары «съел» быт. По словам звезды, между ними стало мало романтики и общения и все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Почти полгода пара пыталась спасти брак. И, в результате, именно Слава решился на решительный шаг. Когда экс-влюбленные поняли, что из этого ничего не выйдет, ведущий сказал, что он будет искать новое жилье и уезжать.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

Телеведущая разошлась со своим мужем после восьми лет брака. Пара пыталась спасти отношения вместе с психологом, но не удалось. Они не стали лить грязь друг на друга. Соломия лишь отметила, что за эти восемь лет, когда они были вместе, Влад стал для нее другом, однако супруги потеряли друг друга. Несмотря на разрыв, Влад и Соломия остаются в хороших отношениях и продолжают общаться. Сейчас самая заветная мечта Соломии – крепкая и уютная семья.

Дзидзьо и Славия

Дзидзьо и Славия

Украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, весной ошеломил новостью о разводе с женой Ярославой, более известной как Славия. Пара была вместе 20 лет, из них 7 – в официальном браке. В начале года Слава начала рассказывать о проблемах в семье. В частности, певица жаловалась, что иногда любимый не ночует дома и «ходит на ночные медитации». 24 апреля Дзидзьо заявил, что уже 9 месяцев не живет с женой и готовится к официальному разводу. Артист добавил, что это решение они приняли вместе «здраво и разумно».

Позитив и Анна Андрийчук

Позитив и Анна Андрийчук

В апреле стало известно о разрыве отношений певца и композитора Позитива и дизайнерши Анны Андрейчук. Как стало известно со временем, именно она приняла важное решение. Так, впервые пара разъехалась еще более двух лет назад, чтобы сделать паузу и понять, «кто есть кто». За это время супруги еще пытались восстановить семью, вместе путешествовали и планировали общее будущее, но не удалось. Супруги официально развелись в начале сентября после 13 лет отношений.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Легендарная украинская певица Ирина Билык развелась с российским продюсером Асланом Ахмадовым. Несмотря на разрыв, она назвала бывшего лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — «космической». Ранее звезда говорила, что любовь не удалось сохранить из-за того, что она живет в Украине, а фотограф – в России. Впрочем, со временем певица назвала главную причину такого решения – они сильно изменились.

Андре Тан и Алина Харечко

Андре Тан и Алина Харечко

После девяти лет брака развелись украинский дизайнер Андре Тан и его избранница Алина Харечко. Модельер заметил, что причиной их разрыва стали дизайнерские амбиции супруги. Андре оставил Алине все имущество, а именно большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль. Также после развода Тан «выбрал сложный путь». Так, дизайнер не употреблял алкоголь и не гулял и занимался духовными практиками. В частности, Андре попробовал ретрит – звезда молчал 10 дней.

Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено?

«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».