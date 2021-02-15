Британка после экспериментов с автозагаром случайно превратилась в Фиону из «Шрека» (фото)

Превращения обратно в обычного человека Лилли ждала еще несколько дней

Прежде, чем экспериментировать с товарами из сферы красоты, стоит сотню раз подумать — а стоит ли? Ведь всегда остается шанс того, что все пойдет совсем не так, как планировалось. Так произошло с британкой Лилли Вигус, которая решила купить автозагар на несколько оттенков темнее нужного. В результате этой затеи девушка превратилась в героиню мультика, правда, Лилли этому не сильно обрадовалась.

Девушка шутит, что в жизни у нее есть два интереса — лошади и загар. Ради животных Лилли стала студенткой программы, специализирующейся на уходе за лошадьми. Свою любовь к темной коже девушка выражает тем, что постоянно пользуется специальными средствами для загара. У Лилли рыжеватые волосы и очень светлая кожа, поэтому привычное солнце она променяла на автозагар.

Недавно девушка решила поэкспериментировать со средством для загара, и результат оказался куда зеленее, чем она ожидала

Девушка истратила на себя всю упаковку, а потом решила рискнуть еще раз и не стала смывать средство на ночь. Только утром Лилли поняла, что так делать явно не стоило.

В шоке от цвета кожи Лилли была и она сама, и ее соседи, сообщает издание The Sun. Из-за рыжих волос и зеленого цвета кожи девушку тут же в шутку сравнили с героиней мультфильма «Шрек».

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.