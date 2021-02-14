Блогерша с самой большой грудью собирается сделать себе самую большую вагину (фото)

Жертва пластики рассказала о новой трансформации

24-летняя жительница Канады, которая называет себя Мария Магдалена, увлеклась эстетическими операциями. Фотомодель решила сделать половые органы максимально крупного размера.

Канадка радикально изменила внешность, данную ей природой. Девушка неоднократно ложилась под нож хирурга. Она в разы увеличила губы, грудь и ягодицы. Обилие филлеров привело к тому, что рот Марии не закрывается. Инстадива также украсила все части тела многочисленными татуировками.

У девушки большое количество поклонников и хейтеров. Многие называют ее жертвой пластики. Однако критические отзывы интернет-звезду не беспокоят. Она довольна отражением в зеркале и планирует продолжить бьюти-трансформации.

В общей сложности инфлюенсер потратила на пластику 85 000 фунтов стерлингов. Одной из недавних процедур стало увеличение тканей половых органов с помощью инъекций.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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