Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства

Насколько нужно быть пьяным или уставшим, чтобы эти позы показались удобными

В мире существует всего 2 типа людей: те, кто без проблем может заснуть где угодно и личности, которым малейший шорох мешает провалиться в объятия Морфея. В этом материале речь пойдет о первом типе счастливчиков, которые обладают сверхспособностью засыпать в любом месте, в любое время и в любой позе!

Единственный минус этого дара — вы всегда можете попасть в объектив бодрствующих и завидующих вам людей. Именно это произошло с героями нашей подборки.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.