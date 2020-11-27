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    Курьез

    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства

    • Розсилка
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства

    Насколько нужно быть пьяным или уставшим, чтобы эти позы показались удобными

    В мире существует всего 2 типа людей: те, кто без проблем может заснуть где угодно и личности, которым малейший шорох мешает провалиться в объятия Морфея. В этом материале речь пойдет о первом типе счастливчиков, которые обладают сверхспособностью засыпать в любом месте, в любое время и в любой позе!

    Единственный минус этого дара — вы всегда можете попасть в объектив бодрствующих и завидующих вам людей. Именно это произошло с героями нашей подборки.

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    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства
    Человек способен заснуть в любой позе: курьезные фотодоказательства

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: фотография шутки курьез
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