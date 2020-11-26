Как детские воспоминания оживают в скрупулезных миниатюрах художника (фото)

Художник внимательно фиксирует воспоминания клиентов

Малайзийский художник-миниатюрист Эдди Путера материализует самые сокровенные воспоминания людей. В работах 51-летнего мастера оживают сюжеты из детства — его собственного и его клиентов.

Своим искусством Эдди занимается уже больше трех лет. Он с особой тщательностью подходит к воспроизведению мелких деталей, благодаря чему его работы выглядят удивительно реалистично.

Многие объекты и пейзажи, которые воссоздает художник, уже не существуют, поэтому ему часто приходится работать по собственной памяти. Если работу заказывает клиент, Эдди внимательно фиксирует его воспоминания.

Эдди признается, что ему не очень интересно создавать выдуманные или никогда не существовавшие пейзажи. Он считает, что только реальный бэкграунд способен наполнить миниатюру оригинальными деталями и нюансами, которые делают его работы такими реалистичными.

Однажды один клиент попросил Эдди воссоздать старый «Фольксваген» своего дедушки и уголок его старой деревни. Работа вышла настолько живой и достоверной, что, получив миниатюру в подарок на свою годовщину, пожилой мужчина не смог сдержать слез.

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