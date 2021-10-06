Comedy Pet Photography Awards. Подборка самых смешных фото с домашними питомцами

18 фото, которые стали финалистами конкурса самых смешных кадров с домашними питомцами в 2021 году

Каждый обладатель домашнего питомца может похвастаться фотографиями, на которых их любимцы получились смешно и нелепо. Специально для таких снимков и cуществует конкурс Comedy Pet Photography Awards, куда хозяева присылают забавнейшие кадры со своими собаками, котиками, лошадьми и даже домашними птицами!

Жюри уже выбрало финалистов этого года – а значит, пришло время посмотреть на фото самых-самых уморительных питомцев!

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

.