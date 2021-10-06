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    Comedy Pet Photography Awards. Подборка самых смешных фото с домашними питомцами

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    Фото: Jakub Gojda - Comedy Pet Photography Awards. Подборка самых смешных фото с домашними питомцами
    Фото: Jakub Gojda

    18 фото, которые стали финалистами конкурса самых смешных кадров с домашними питомцами в 2021 году

    Каждый обладатель домашнего питомца может похвастаться фотографиями, на которых их любимцы получились смешно и нелепо. Специально для таких снимков и cуществует конкурс Comedy Pet Photography Awards, куда хозяева присылают забавнейшие кадры со своими собаками, котиками, лошадьми и даже домашними птицами!

    Жюри уже выбрало финалистов этого года – а значит, пришло время посмотреть на фото самых-самых уморительных питомцев!

    1 з 17
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    Danielle Wood
    Robert Moore
    Suzi Lonergan
    Kathryn Trott
    Jakub Gojda
    Darren Hall
    Mary Ellis
    Donna Deshon
    Christine Johnson
    Kenichi Morinaga
    Chloe Beck
    Comedy Pet Photography Awards. Подборка самых смешных фото с домашними питомцами
    Corey Seeman
    Diana Jill Mehner
    Luke O’Brien
    Millie Kerr

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: в мире животных шутки курьез
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    Comedy Pet Photography Awards. Подборка самых смешных фото с домашними питомцами