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    «Слуга» Юзик едва влез в Mercedes за $200 тысяч. Курьезное видео

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    Юрия Корявченкова заметили в элитном жилом комплексе &laquo;Новопечерские липки&raquo; Скриншот с видео: &laquo;Страна&raquo; - «Слуга» Юзик едва влез в Mercedes за $200 тысяч. Курьезное видео

    Юрия Корявченкова заметили в элитном жилом комплексе «Новопечерские липки»

    Скриншот с видео: «Страна»

    Элитный Mercedes-Benz оказался слишком «тесным» нардепа

    В Киеве в элитном жилом комплексе «Новопечерские липки» заметили нардепа от «Слуги народа» и друга президента Юрия Корявченкова (творческий псевдоним в «Квартале 95» Юзик). Соответствующее видео обнародовала заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

    Отмечается, что утром 5 октября Корявченкова зафиксировали в «Новопечерских Липках», когда он садился в машину Mercedes-Benz S-Class 500, стоимость которого оценивается минимум в $205 тысяч.

    Журналистка также отметила, что элитный Mercedes-Benz слишком «тесный» для нардепа.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез Юрий Корявченков
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    «Слуга» Юзик едва влез в Mercedes за $200 тысяч. Курьезное видео