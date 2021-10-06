«Слуга» Юзик едва влез в Mercedes за $200 тысяч. Курьезное видео

Элитный Mercedes-Benz оказался слишком «тесным» нардепа

В Киеве в элитном жилом комплексе «Новопечерские липки» заметили нардепа от «Слуги народа» и друга президента Юрия Корявченкова (творческий псевдоним в «Квартале 95» Юзик). Соответствующее видео обнародовала заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

Отмечается, что утром 5 октября Корявченкова зафиксировали в «Новопечерских Липках», когда он садился в машину Mercedes-Benz S-Class 500, стоимость которого оценивается минимум в $205 тысяч.

Журналистка также отметила, что элитный Mercedes-Benz слишком «тесный» для нардепа.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.