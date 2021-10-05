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    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством

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    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством

    Грустное ожидание и реальность

    Некоторые люди словно были рождены, чтобы создавать волшебные пироги или гиперреалистичные торты, которые поражают воображение. Но вот герои нашей подборки к их числу, к сожалению, точно не относятся.

    Их шедевры кондитерского мастерства настолько ужасны, что вызывают не аппетит, а чувство жалости и смех.

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    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством
    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: шутки курьез
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    Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством