Властелины сладкого кошмара. Курьезные фото людей, которым не стоит больше заниматься кондитерством

Грустное ожидание и реальность

Некоторые люди словно были рождены, чтобы создавать волшебные пироги или гиперреалистичные торты, которые поражают воображение. Но вот герои нашей подборки к их числу, к сожалению, точно не относятся.

Их шедевры кондитерского мастерства настолько ужасны, что вызывают не аппетит, а чувство жалости и смех.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.