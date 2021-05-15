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    Дайвер нашла на глубине обручальное кольцо, которое носила маленькая рыбка

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    Дайвер нашла на глубине обручальное кольцо, которое носила маленькая рыбка

    Сьюзан занималась сноркелингом, когда заметила кефаль, у которой на шее было золотое обручальное кольцо

    Любители подводного плавания регулярно находят в океане что-то необычное. Например, Сьюзан Прайор из Австралии обнаружила в заливе Эмили на острове Норфолк замужнюю рыбку, которая стала для девушки еще одним подтверждением того, что людям необходимо заботиться об окружающей среде и ничего не выбрасывать в океан.

    Сьюзан занималась сноркелингом, когда заметила кефаль, у которой на шее было золотое обручальное кольцо. Девушка предположила, что кольцо зацепилось за рыбу, когда она искала пищу на дне океана.

    «Кефаль разрывает песок в поисках пищи, поэтому если в нем есть что-то похожее на кольцо, оно легко надевается на рыбку, и она не может снять это. Подобное может привести к печальным последствиям», — говорит Сьюзан.

    Австралийка сфотографировала окольцованную рыбку и вернулась на сушу. Позже она вспомнила, что в начале этого года на странице сообщества для любителей сноркелинга кто-то написал о пропавшем в заливе мужском обручальном кольце.

    Сюзан выяснила, что кольцо принадлежало человеку по имени Натан Ривз, который потерял украшение перед Рождеством, купаясь в заливе Эмили со своей женой Сьюзи Квинтал, пишет Newsweek.

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    Дайвер нашла на глубине обручальное кольцо, которое носила маленькая рыбка
    Дайвер нашла на глубине обручальное кольцо, которое носила маленькая рыбка

    Теперь, чтобы вернуть кольцо Натану, необходимо поймать рыбу в сеть, прежде чем осторожно снять украшение с ее шеи. Сьюзан говорит, что это будет нелегкая задача, поскольку кефаль очень пугливая и шустрая рыба. Девушка с нетерпением ждет момента, когда можно будет освободить рыбку и вернуть потерянную драгоценность ее владельцу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: курьез рыба
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