Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)

От восторга до негодования, наши котики и собачки могут выразить самые разные эмоции, которые помогают хозяевам лучше узнать своих любимых питомцев

Порой наши питомцы способны скорчить такую мордашку, что мы и не знаем, скорее хвататься нам за камеру, или же просто сидеть и умиляться мимикой своего любимца. Но одно ясно абсолютно точно: ярко выраженные эмоции пушистых товарищей точно пробудят в их хозяевах острый приступ нежности!

Сегодня мы собрали для вас 16 домашних питомцев, которым пора бы уже дать Оскар за их небывалый артистизм.

«Он всегда выглядит так, словно зол на весь мир», «Она так восторжена, просто не верится», «Кажется, у моей собаки экзистенциальный кризис», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.