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    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)

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    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)

    От восторга до негодования, наши котики и собачки могут выразить самые разные эмоции, которые помогают хозяевам лучше узнать своих любимых питомцев

    Порой наши питомцы способны скорчить такую мордашку, что мы и не знаем, скорее хвататься нам за камеру, или же просто сидеть и умиляться мимикой своего любимца. Но одно ясно абсолютно точно: ярко выраженные эмоции пушистых товарищей точно пробудят в их хозяевах острый приступ нежности!

    Сегодня мы собрали для вас 16 домашних питомцев, которым пора бы уже дать Оскар за их небывалый артистизм.

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    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)
    Эти животные умеют выдать такие эмоции, что их смело можно отправлять в Голливуд (фото)

    «Он всегда выглядит так, словно зол на весь мир», «Она так восторжена, просто не верится», «Кажется, у моей собаки экзистенциальный кризис», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: шутки курьез животные
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