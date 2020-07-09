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    Курьез

    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)

    • Розсилка
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)

    Ежик попал в фотошоп-приключения

    Все в мире по умолчанию любят ежей, даже если в живую видели их всего пару раз. И это справедливо, ведь ежи — славные ребята, которыми приятно любоваться, когда они бегают по травке или пьют молоко. К тому же они держат в страхе всех змей рядом с вашим дачным участком!

    Но куда сильнее будет степень вашего умиления, когда вы увидите ежика на пассажирском сиденье автомобиля. Да еще и пристегнутого ремнем безопасности. Да еще и улыбающегося в камеру!

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    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)
    Довольный ежик пристегнулся на пассажирском сиденье и стал героем соцсетей (фото)

    Когда такая милота попадает на reddit, у неё два пути: собрать много лайков просто как картинка или же собрать много лайков и вдохновить людей на создание фотожаб в рубрике photoshopbattles.

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