Строительные провалы, над которыми невозможно не смеяться (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Забавные подписи и смешные фото сделали мужчину популярным

Тревор Лахи — австралиец с хорошим чувством юмора, занимающийся ремонтом. Около двух лет назад он решил создать профиль в Instagram, посвященный ужасным строительным решениям, которые ему присылали его клиенты и друзья.

Парень решил вести профиль так, словно эти «шедевры строительной мысли» его рук дело. Забавные подписи и смешные фото сделали мужчину популярным — на него подписались уже более 60 тысяч человек.

«Модель для тех, кто хочет почувствовать себя горгульей», «Теперь разряженная батарея не помешает вам наслаждаться своими любимыми мемчиками, сидя на унитазе», «Безопасность клиентов всегда является для меня приоритетом», «Роскошь во всей красе», «Один клиент попросил меня увеличить окно. Для меня нет невыполнимых задач», «Я люблю, когда мои клиенты присылают мне фотографии моих работ через некоторое время», - комментируют фото пользователи сети.