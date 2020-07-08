Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них



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Австралийка Эмбер Люк

За 10 лет девушка изменилась настолько, что ее сложно узнать на старых снимках

Австралийка Эмбер Люк известна из-за своего количества татуировок и любви к изменению своего тела. За 10 лет девушка стала обладательницей около 600 рисунков на своем теле, включая белки глаз — в них ей ввели чернила, которые окрасили белки в синий цвет. Сейчас Эмбер решила посмотреть, как бы она выглядела без привычных татуировок на лице и шее, и попросила подругу закрасить их специальным тональным средством.

25-летняя австралийка Эмбер Люк стала известна в сети благодаря своей любви к модификациям тела

За почти 10 лет девушка сделала себе около 600 татуировок, на которые она потратила 50 тысяч австралийских долларов. Но на этом эксперименты Эмбер со своим телом не заканчиваются: она сделала себе тоннели в ушах, увеличила грудь, губы, сделала сплит языка, а также рискнула ввести в глаза чернила, которые поменяли цвет белков на синий. На эти процедуры она потратила 70 тысяч австралийских долларов.

Девушка решила посмотреть, как она выглядела бы без татуировок на лице и шее. Эмбер поучаствовала в передаче «Hooked on the look», где появляются люди, которые решили сделать свою внешность необычной. В качестве эксперимента девушка решила закрасить татуировки и удивить своего парня

По словам Эмбер, ее увлечение рисунками на теле началось в 16 лет. Тогда у девушки была серьезная депрессия, она настолько ненавидела себя, что не могла смотреть на себя в зеркало и даже не хотела выходить из дома.

По словам Эмбер, татуировки стали своего рода терапией, которые помогали ей справляться с болезнью.