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    Курьез

    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них

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    Австралийка Эмбер Люк - Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Австралийка Эмбер Люк

    За 10 лет девушка изменилась настолько, что ее сложно узнать на старых снимках

    Австралийка Эмбер Люк известна из-за своего количества татуировок и любви к изменению своего тела. За 10 лет девушка стала обладательницей около 600 рисунков на своем теле, включая белки глаз — в них ей ввели чернила, которые окрасили белки в синий цвет. Сейчас Эмбер решила посмотреть, как бы она выглядела без привычных татуировок на лице и шее, и попросила подругу закрасить их специальным тональным средством.

    25-летняя австралийка Эмбер Люк стала известна в сети благодаря своей любви к модификациям тела

    За почти 10 лет девушка сделала себе около 600 татуировок, на которые она потратила 50 тысяч австралийских долларов. Но на этом эксперименты Эмбер со своим телом не заканчиваются: она сделала себе тоннели в ушах, увеличила грудь, губы, сделала сплит языка, а также рискнула ввести в глаза чернила, которые поменяли цвет белков на синий. На эти процедуры она потратила 70 тысяч австралийских долларов.

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    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них
    Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них

    Девушка решила посмотреть, как она выглядела бы без татуировок на лице и шее. Эмбер поучаствовала в передаче «Hooked on the look», где появляются люди, которые решили сделать свою внешность необычной. В качестве эксперимента девушка решила закрасить татуировки и удивить своего парня

    По словам Эмбер, ее увлечение рисунками на теле началось в 16 лет. Тогда у девушки была серьезная депрессия, она настолько ненавидела себя, что не могла смотреть на себя в зеркало и даже не хотела выходить из дома.

    По словам Эмбер, татуировки стали своего рода терапией, которые помогали ей справляться с болезнью.

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