В зоопарк привели собак и котят из приюта, чтобы познакомить их с местными животными



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Две организации решили познакомить своих подопечных, а так как жирафов и гиен выводить из вольеров опасно, то жители приюта пришли к ним в гости

Пока все люди сидят по домам, а большинство развлекательных мест закрыты до лучших времен, настает золотое время для животных. Домашних питомцев выгуливают по первому вилянию хвоста, дикие звери возвращают в опустевшие города, а жители зоопарков отдыхают от посетителей. Однако чтобы последним не было слишком скучно, а заоднодля того, чтобы привлечь внимание к важной проблеме, в зоопарке Сан-Антонио к ним привели необычных гостей - собак и котят, живущих в местном приюте. В итоге получились снимки, которые своей милотой растопят любое сердечко!

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Приют «Animal Defense League of Texas» из американского города Сан-Антонио решил объединится с местным зоопарком и провести совместную акцию. Две организации решили познакомить своих подопечных, а так как жирафов и гиен выводить из вольеров опасно, то жители приюта пришли к ним в гости.

Такую встречу и ее трансляцию зоопарк и приют решили провести для того, что привлечь внимание людей к их проблеме - из-за коронавируса пожертвования некоммерческим организациям резко упали.