Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)

Подборка курьезных фото

Все родители по умолчанию герои, которые заслуживают медалей за свою выносливость, многозадачность и крепкие нервы. Именно нервы своих пап и мам решили проверить на прочность герои этого материала.

Испачкавшиеся в краске, с новыми прическами и десертами на волосах — эти дети убедят вас, что быть родителем — задача не для слабонервных.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.