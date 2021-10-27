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    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)

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    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)

    Подборка курьезных фото

    Все родители по умолчанию герои, которые заслуживают медалей за свою выносливость, многозадачность и крепкие нервы. Именно нервы своих пап и мам решили проверить на прочность герои этого материала.

    Испачкавшиеся в краске, с новыми прическами и десертами на волосах — эти дети убедят вас, что быть родителем — задача не для слабонервных.

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    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)
    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти дети явно решили проверить нервы родителей на прочность (фото)