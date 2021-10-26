Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото

Подборка курьезных фото

Наверное, у каждого бывали моменты, когда вроде бы ничто не предвещает беды, как вдруг приходит осознание того, насколько тщетно бытие. И остается только сидеть, смотреть в пустоту, задаваясь вечными вопросами, получить ответы на которые не дано.

Кажется, подобное состояние знакомо не только людям, но и котам. Мы собрали для вас подборку фотографий котов, которые познали экзистенциальный кризис.

«Когда внезапно преисполнился в своем сознании», «Засыпай меня листвой, мне больше ничего не нужно», «Когда начинаешь задумываться, что на самом деле значит быть кошкой», «Что есть жизнь? И кто я в ней?», «Прозрение в отношениях», «Когда в доме живет не один питомец, а несколько, наблюдать за их жизнью и взаимоотношениями становится не менее интересно, чем за сериалом. Об этом у нас есть подборка», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.