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    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото

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    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото

    Подборка курьезных фото

    Наверное, у каждого бывали моменты, когда вроде бы ничто не предвещает беды, как вдруг приходит осознание того, насколько тщетно бытие. И остается только сидеть, смотреть в пустоту, задаваясь вечными вопросами, получить ответы на которые не дано.

    Кажется, подобное состояние знакомо не только людям, но и котам. Мы собрали для вас подборку фотографий котов, которые познали экзистенциальный кризис.

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    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото
    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото

    «Когда внезапно преисполнился в своем сознании», «Засыпай меня листвой, мне больше ничего не нужно», «Когда начинаешь задумываться, что на самом деле значит быть кошкой», «Что есть жизнь? И кто я в ней?», «Прозрение в отношениях», «Когда в доме живет не один питомец, а несколько, наблюдать за их жизнью и взаимоотношениями становится не менее интересно, чем за сериалом. Об этом у нас есть подборка», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти котики внезапно познали всю боль и тщетность бытия. Курьезные фото