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    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)

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    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)

    Подборка курьезных фото

    До самого жуткого и мистического праздника в году еще несколько дней, но песили и котейки из нашей подборки уже готовы побеждать в конкурсах костюмов. Некоторые наряды питомцев просто впечатляют своей изобретательностью и оригинальностью.

    Предлагаем вам взглянуть на тщательно подготовившихся к Хэллоуину пушистых и хвостатых и выбрать тех, чей костюм вам понравился больше остальных.

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    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)
    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)

    «Самое очаровательное привидение», «Мой песик в этом году будет барашком Шоном», «Моя сестра купила кошке отличный костюм на Хэллоуин», «Самый милый гриффиндорец», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: Хэллоуин шутки курьез
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    Эти питомцы уже готовы побеждать в конкурсах костюмов на Хэллоуин (фото)