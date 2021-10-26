Коты умеют с легкостью помещаться куда угодно. Курьезные фото

Такова уж пушистая натура – нужно обязательно вместиться в самое крошечное пространство

Если вас спросят, что такого особенного умеют коты, какой из кошачьих талантов первым делом придет вам в голову? Можем поспорить, что вам точно вспомнится их мастерство помещаться в абсолютно любых местах!

Кажется, коты и сами толком не понимают, как у них так получается и зачем вообще они это делают. Но такова уж пушистая натура – нужно обязательно вместиться даже в самое крошечное пространство. Например, вот так!

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.