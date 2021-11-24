Эти детские шалости помогают закалить психику и нервы родителей (фото)
Подборка курьезных фото
Многие уверены, что на родителях лежит обязанность по воспитанию их детишек, но на самом деле все ровно наоборот. Это молодые и неопытные папы с мамами совершенствуются, развиваются по мере взаимодействия с малышами.
Никакой армейский сержант не сравнится с карапузами по сложности и срочности поставленных задач, и никогда промахи не будут так очевидны и заметны. Так что воспитание детей – лучшая тренировка и верный способ постичь дзен.
Ранее Надя Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом.
Так, популярная украинская певица в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.
«Ничего святого», – написала она.
В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.