Эти детские шалости помогают закалить психику и нервы родителей (фото)

Подборка курьезных фото

Многие уверены, что на родителях лежит обязанность по воспитанию их детишек, но на самом деле все ровно наоборот. Это молодые и неопытные папы с мамами совершенствуются, развиваются по мере взаимодействия с малышами.

Никакой армейский сержант не сравнится с карапузами по сложности и срочности поставленных задач, и никогда промахи не будут так очевидны и заметны. Так что воспитание детей – лучшая тренировка и верный способ постичь дзен.

Ранее Надя Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом.

Так, популярная украинская певица в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

«Ничего святого», – написала она.

В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.