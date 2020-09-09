  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото

    Уверены, эти фотоподнимут вам настроение

    Не нужно быть модным экспертом, чтобы понять — эти 15 вещей были сделаны не самыми внимательными и талантливыми дизайнерами. Непристойный принт, странная форма, неудачный выбор ткани — мы собрали для вас модные провалы, которые нельзя было продавать людям ни при каких условиях.

    Уверены, они поднимут вам настроение!

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото
    Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото

    «Я думала, что у нее просто очень большая голова», «Странный дизайн штанов», «Как я тебя узнаю?» — «Я буду в купальнике», «Нарушение прямой функции карманов», «Хотелось бы узнать, какие мысли руководили дизайнером платья и невестой», - комментируют пользователи соцсети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

    Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    знаменитости мода и красота фотография как быть модным одежда курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ