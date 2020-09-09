Эти дизайнерские неудачи заставят вас громко хохотать: курьезные фото



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Уверены, эти фотоподнимут вам настроение

Не нужно быть модным экспертом, чтобы понять — эти 15 вещей были сделаны не самыми внимательными и талантливыми дизайнерами. Непристойный принт, странная форма, неудачный выбор ткани — мы собрали для вас модные провалы, которые нельзя было продавать людям ни при каких условиях.

Уверены, они поднимут вам настроение!

«Я думала, что у нее просто очень большая голова», «Странный дизайн штанов», «Как я тебя узнаю?» — «Я буду в купальнике», «Нарушение прямой функции карманов», «Хотелось бы узнать, какие мысли руководили дизайнером платья и невестой», - комментируют пользователи соцсети.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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