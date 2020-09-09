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    Шоу-биз

    Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников

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    Певица Дженнифер Лопес - Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников
    Певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Фанатов заинтересовало платье, в котором позировала певица

    51-летняя Дженнифер Лопес устроила яркую фотосессию со своим 45-летним избранником — Алексом Родригесом. В съемке также приняли участие дети - 12-летние двойняшки артистки Эмма и Макс, а также наследники ее бойфренда — 15-летняя Наташа и 12-летняя Элла.

    Звезда предстала в кадре в длинном белом платье на бретелях с глубоким декольте. Эффектные сапоги на высоком каблуке дополнили ее модный образ. Дженнифер забрала волосы в пучок на затылке и предпочла сдержанный макияж. Бейсболист позировал в белых брюках и рубашке. Желая разнообразить композицию снимка, дети расположились на разных ветках дерева.

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    Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников
    Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников
    Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников
    instagram.com/jlo/

    «Желаем всем мира и любви! С Днем труда!» — поздравила поклонников с национальным американским праздником исполнительница хита On The Floor. Однако фанатов заинтересовал не столько текст поста, сколько платье, в котором позировала певица. Оно напомнило фолловерам артистки подвенечный наряд. Интернет-пользователи подумали, что знаменитость уже начала подготовку к свадьбе, которая ранее была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

     «Самая прелестная невеста Голливуда», «Вы просто неотразимы в этом платье», «Джен, ты как всегда прекрасна! Уже выбираешь свадебный наряд?», «Обожаю вас, Дженнифер, такая красотка, особенно в этом праздничном платье», — написали фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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