Cамая красивая невеста Голливуда: Дженнифер Лопес в белом платье поразила поклонников



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Певица Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Фанатов заинтересовало платье, в котором позировала певица

51-летняя Дженнифер Лопес устроила яркую фотосессию со своим 45-летним избранником — Алексом Родригесом. В съемке также приняли участие дети - 12-летние двойняшки артистки Эмма и Макс, а также наследники ее бойфренда — 15-летняя Наташа и 12-летняя Элла.

Звезда предстала в кадре в длинном белом платье на бретелях с глубоким декольте. Эффектные сапоги на высоком каблуке дополнили ее модный образ. Дженнифер забрала волосы в пучок на затылке и предпочла сдержанный макияж. Бейсболист позировал в белых брюках и рубашке. Желая разнообразить композицию снимка, дети расположились на разных ветках дерева.

«Желаем всем мира и любви! С Днем труда!» — поздравила поклонников с национальным американским праздником исполнительница хита On The Floor. Однако фанатов заинтересовал не столько текст поста, сколько платье, в котором позировала певица. Оно напомнило фолловерам артистки подвенечный наряд. Интернет-пользователи подумали, что знаменитость уже начала подготовку к свадьбе, которая ранее была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

«Самая прелестная невеста Голливуда», «Вы просто неотразимы в этом платье», «Джен, ты как всегда прекрасна! Уже выбираешь свадебный наряд?», «Обожаю вас, Дженнифер, такая красотка, особенно в этом праздничном платье», — написали фанаты.

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