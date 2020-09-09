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    Шоу-биз

    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда

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    56-летний голливудский актер Брэд Питт и модель Николь Потуральски - Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    56-летний голливудский актер Брэд Питт и модель Николь Потуральски

    27-летняя модель воспитывает сына, которому 7 лет

    56-летний голливудский актер Брэд Питт всерьез увлекся новой возлюбленной, 27-летней моделью Николь Потуральски. Оскароносный актер собирается перевезти манекенщицу в Голливуд и помочь ей сделать карьеру в кино. Об этом сообщает Cooleurz.

    Разумеется, для Питта это не составит никакого труда — за долгие годы работы в киноиндустрии он оброс хорошими связями и теперь перед ним открыты двери всех кинокомпаний. Именно этим, по словам анонимных источников, и планирует воспользоваться бывший муж Анджелины Джоли.

    Однако это не означает, что Николь не придется ничего делать, кроме как красоваться в кадре. Брэд выдвинул условие: она должна много и усердно работать, чтобы произвести должное впечатление даже на коллег Питта по киностудии «План Б».

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    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда
    Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда

    Также актер попросил возлюбленную проводить с ним как можно больше времени в Лос-Анджелесе, где он постоянно проживает. Модель, конечно же, согласилась. Но с этим могут возникнуть трудности — Португальски воспитывает сына, которому 7 лет. Кстати, с отцом ребенка, 68-летним ресторатором Роландом Мэри, манекенщица до сих пор состоит в официальном браке. Зарубежные СМИ утверждают, что именно Роланд познакомил жену с голливудским красавчиком.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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