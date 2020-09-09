Брэд Питт решил сделать из новой любовницы звезду Голливуда



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56-летний голливудский актер Брэд Питт и модель Николь Потуральски

27-летняя модель воспитывает сына, которому 7 лет

56-летний голливудский актер Брэд Питт всерьез увлекся новой возлюбленной, 27-летней моделью Николь Потуральски. Оскароносный актер собирается перевезти манекенщицу в Голливуд и помочь ей сделать карьеру в кино. Об этом сообщает Cooleurz.

Разумеется, для Питта это не составит никакого труда — за долгие годы работы в киноиндустрии он оброс хорошими связями и теперь перед ним открыты двери всех кинокомпаний. Именно этим, по словам анонимных источников, и планирует воспользоваться бывший муж Анджелины Джоли.

Однако это не означает, что Николь не придется ничего делать, кроме как красоваться в кадре. Брэд выдвинул условие: она должна много и усердно работать, чтобы произвести должное впечатление даже на коллег Питта по киностудии «План Б».

Также актер попросил возлюбленную проводить с ним как можно больше времени в Лос-Анджелесе, где он постоянно проживает. Модель, конечно же, согласилась. Но с этим могут возникнуть трудности — Португальски воспитывает сына, которому 7 лет. Кстати, с отцом ребенка, 68-летним ресторатором Роландом Мэри, манекенщица до сих пор состоит в официальном браке. Зарубежные СМИ утверждают, что именно Роланд познакомил жену с голливудским красавчиком.

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