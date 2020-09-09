Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сиба-ину обожает гулять, загорать на солнышке и, конечно же, спать

Знакомьтесь, это Моджа. Моджа — невероятно милая и упитанная сиба-ину, которая восхитила и одновременно взволновала соцсети своими размерами. На ее аккаунт в Instagram подписано более 66 тысяч человек, которые приходят поругаться на хозяев собаки, но меняют свое мнение, узнав истинную причину лишнего веса Моджи.

Несмотря на очаровательный внешний вид, у собаки есть очевидные проблемы с лишним весом. Однако хозяева Моджи и переедание тут ни при чем. На самом деле сиба-ину в течение семи лет ест всего один раз в день!

Причиной ее лишнего веса является гормональное расстройство, появившееся в результате кастрации. Моджа не может похудеть, даже если будет есть очень мало пищи.

Также сиба-ину была рождена с коллапсом трахеи — синдромом дыхательной недостаточности. Именно поэтому хозяева прислушались к совету ветеринара и начали кормить собаку один раз в сутки полезной и сбалансированной пищей.

Однако крупные габариты не мешают хозяевам любить Моджу всей душой! Она живет в семье с другими питомцами: своими четырьмя братьями и одним наглым котом.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.