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    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)

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    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)

    Сиба-ину обожает гулять, загорать на солнышке и, конечно же, спать

    Знакомьтесь, это Моджа. Моджа — невероятно милая и упитанная сиба-ину, которая восхитила и одновременно взволновала соцсети своими размерами. На ее аккаунт в Instagram подписано более 66 тысяч человек, которые приходят поругаться на хозяев собаки, но меняют свое мнение, узнав истинную причину лишнего веса Моджи.

    Несмотря на очаровательный внешний вид, у собаки есть очевидные проблемы с лишним весом. Однако хозяева Моджи и переедание тут ни при чем. На самом деле сиба-ину в течение семи лет ест всего один раз в день!

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    на весь екран згорнути
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)
    Напоминающая сумоиста упитанная собака из Китая прославилась на весь мир (фото)

    Причиной ее лишнего веса является гормональное расстройство, появившееся в результате кастрации. Моджа не может похудеть, даже если будет есть очень мало пищи.

    Также сиба-ину была рождена с коллапсом трахеи — синдромом дыхательной недостаточности. Именно поэтому хозяева прислушались к совету ветеринара и начали кормить собаку один раз в сутки полезной и сбалансированной пищей.

    Однако крупные габариты не мешают хозяевам любить Моджу всей душой! Она живет в семье с другими питомцами: своими четырьмя братьями и одним наглым котом.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

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