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    Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)

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    Анджелина Джоли вместе с детьми - Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)
    Анджелина Джоли вместе с детьми

    Актриса вместе со своими детьми посетила премьеру документального фильма

    После того, как Анджелина Джоли появилась на премьере «Вечных» в компании своих детей, папарацци пристально следят за выходами семьи в полном составе.

    Накануне актриса вместе со своими детьми посетила премьеру документального фильма «Бумага и клей» в Лос-Анджелесе. Компанию ей составили дочь Шайло и сын Пакс.

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    Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)
    Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)
    Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)

    Вместе они выбрали расслабленные образы в темных тонах. Так, Анджелина была одета в черный джемпер и юбку-карандаш такого же цвета. Шайло выбрала черную худи, рваные джинсы и конверсы лилового цвета. А вот Пакс выделился среди своих любимых женщин и надел клетчатую рубашку.

    Отметим, что на премьере «Вечных» дочь Анжелины Джоли Шайло, которая ранее задумывалась сменить пол, вышла на ковровую дорожку в шикарном платье.

    Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли.

    Так, стало известно, что у голливудской звезды роман с популярным пецом Абелем Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара пока не стремится афишировать свои отношения.

    При этом разрыв с предыдущим партнером, в браке с которым Джоли прожила 12 лет, она восприняла крайне болезненно. У Анджелины и Брэда шестеро детей.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес курьез
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    Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)