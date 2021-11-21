Дочь Анджелины Джоли снова стала «пацанкой» (фото)

Актриса вместе со своими детьми посетила премьеру документального фильма

После того, как Анджелина Джоли появилась на премьере «Вечных» в компании своих детей, папарацци пристально следят за выходами семьи в полном составе.

Накануне актриса вместе со своими детьми посетила премьеру документального фильма «Бумага и клей» в Лос-Анджелесе. Компанию ей составили дочь Шайло и сын Пакс.

Вместе они выбрали расслабленные образы в темных тонах. Так, Анджелина была одета в черный джемпер и юбку-карандаш такого же цвета. Шайло выбрала черную худи, рваные джинсы и конверсы лилового цвета. А вот Пакс выделился среди своих любимых женщин и надел клетчатую рубашку.

Отметим, что на премьере «Вечных» дочь Анжелины Джоли Шайло, которая ранее задумывалась сменить пол, вышла на ковровую дорожку в шикарном платье.

Стали известны подробности нового романа Анджелины Джоли.

Так, стало известно, что у голливудской звезды роман с популярным пецом Абелем Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара пока не стремится афишировать свои отношения.

При этом разрыв с предыдущим партнером, в браке с которым Джоли прожила 12 лет, она восприняла крайне болезненно. У Анджелины и Брэда шестеро детей.

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