Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото

В них невозможно не влюбиться

Мы уже писали про кадры с участием хороших четвероногих мальчиков, которые настолько прекрасны, что способны покорить даже сердца кошатников. А теперь пришло время для снимков обаятельных котиков, которые, в свою очередь, не оставят равнодушными собачников.

Мы сделали для вас подборку восхитительных пушистых, при виде которых становится понятно, почему коты — короли интернета.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.

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