  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото

    В них невозможно не влюбиться

    Мы уже писали про кадры с участием хороших четвероногих мальчиков, которые настолько прекрасны, что способны покорить даже сердца кошатников. А теперь пришло время для снимков обаятельных котиков, которые, в свою очередь, не оставят равнодушными собачников.

    Мы сделали для вас подборку восхитительных пушистых, при виде которых становится понятно, почему коты — короли интернета.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото
    Эти дурашливые котики способны покорить даже сердца собачников. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

    Читайте также: Блогерша показала, как разные поколения делают селфи. Курьезные фото

    Теги: кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies