Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности

«Без кота и жизнь не та»

Мы как-то не заметили, в какой момент покупать домашним питомцам собственные игрушки стало обычным делом. Но так или иначе, животным это нравится! Во-первых, это подарок, то есть знак внимания от любимого хозяина. Во-вторых, развлечение. Ну а в-третьих – есть о ком заботиться!

«Кто-то здесь третий лишний – остался за кадром», «Без кота и жизнь не та», «Подходит к незнакомым людям на прогулке с таким видом, мол, посмотрите, какая у меня лошадка», «Можешь подержать мою акулу, только недолго», «Дружок и его игрушечный котик», «Эта собака безжалостно рвёт все игрушки кроме своей самой первой – оранжевого динозаврика», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.