  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности

    «Без кота и жизнь не та»

    Мы как-то не заметили, в какой момент покупать домашним питомцам собственные игрушки стало обычным делом. Но так или иначе, животным это нравится! Во-первых, это подарок, то есть знак внимания от любимого хозяина. Во-вторых, развлечение. Ну а в-третьих – есть о ком заботиться!

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности
    Питомец и его игрушка – фото трогательной привязанности

    «Кто-то здесь третий лишний – остался за кадром», «Без кота и жизнь не та», «Подходит к незнакомым людям на прогулке с таким видом, мол, посмотрите, какая у меня лошадка», «Можешь подержать мою акулу, только недолго», «Дружок и его игрушечный котик», «Эта собака безжалостно рвёт все игрушки кроме своей самой первой – оранжевого динозаврика», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

    Читайте также: Подборка звездных красавиц, которые растолстели до неузнаваемости (фото)
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies