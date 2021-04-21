Блогерша показала, как разные поколения делают селфи. Курьезные фото

Наблюдения девушки – это настоящий тест на возраст

Кажется, что проще селфи уже ничего не придумать – нужно просто навести на себя камеру и нажать на кнопку «фото». Готово, вы великолепны! Но одна блогерша заметила, что даже это простое действие люди выполняю немного по-разному, и важным фактором здесь оказался возраст.

Оказалось, что авторов селфи можно разделить на несколько возрастных групп, у каждой из которых есть свои отличительные черты.

В соцсети у девушки собралась обширная фанбаза, тут на нее подписаны почти 43 тысячи человек. Джемайма снимает короткие видео, одно из которых попало прямо в цель – в нем она представила шуточный тест, которые позволяет определить возраст человека по тому, как он делает селфи.

Так, например, себя фотографируют люди поколения Z, они же зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 год. По мнению и опыту Джемаймы, эти люди уютно чувствуют себя в любом ракурсе и не боятся строить смешные рожицы.

Девушка считает, что те, кто родился в примерный период с 1981 по 1996 год, стараются делать так, чтобы на фотографиях были немного видны их руки. Люди старшего поколения частенько делают такие селфи, на которые попадает только верхняя часть их лица.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.