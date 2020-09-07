Эти хитрые папаши в вопросах воспитания заткнут за пояс любую мать (фото)



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Забавные фото папаш, которые заслужили награду «Отец года»

Принято считать, что когда дело касается воспитания ребенка, то главной является женщина. Однако в случае этих мужчин все наоборот. Папы из данного материала подходят к процессу воспитания со смекалкой и креативом, за что заслужили награду «Отец года».

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«Этот смекалистый родитель не нашел в доме расческу, но быстро сориентировался», «Прекрасное применение для детского манежа», «А этот хитрюга решил убить двух зайцев одним махом: набрать ребенку ванну и разморозить бекон для ужина», «Фен на холодном режиме легко остужает горячие блюда для детей», «Зачем тратить время и пачкать посуду?» Примерно так думал мужчина, решивший приготовить яйцо в вафельнице», - комментируют фото пользователи сети.

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Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.