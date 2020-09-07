Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото



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Хозяин, я тут за тебя разобрал ноутбук, - комментируют фото пользователи сети

И дикие, и домашние животные кажутся настоящими лапушками, однако даже у таких милашек есть своя темная и не такая уж и пушистая сторона. Проявляется она в самые неожиданные моменты, когда хозяева или просто мимо проходящие люди ничего не ожидают. Вот тогда-то зверушки и раскрывают свои задатки злодеев. Но долго на них злиться просто невозможно!

«Дело о пропавшей булочке раскрыто!», «Сюрприз от домашнего любимца», «Обычная фотография с котиками. Что может пойти не так?», «Щенок нашел мою заначку и съел несколько купюр», «Хозяин, я тут за тебя разобрал ноутбук», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.