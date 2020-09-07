Лайфхак: как не превращать вычесывание котика в драму (видео)



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Этот способ уже оценили многие усатые

Узнавая о новом лайфхаке в сети, люди нередко спешат опробовать его и поделиться своим опытом на просторах мировой паутины. Проверка интернет-советов стала настоящим трендом для пользователей сети, и в этом нет ничего удивительного!

Так тиктокерша под ником itsdynah решила поделиться ценным советом со всеми хозяевами кошечек и котов. Если ваш питомец настолько не любит вычесывать шерсть, что удирает от вас, как только видит в ваших руках щетку, у вас есть выход: щетка! Но не та, что триггерит вашего кота, а зубная. Это правда работает!

Оцените этот чудо-совет в действии!

В самом ролике Дина объясняет, почему зубная щетка справляется с задачей, которая оказывается не по силам специальным щеткам для вычесывания шерсти:

«Если вычесывать котика влажной зубной щеткой, это напомнит ему о том, как мама-кошка вылизывала его, когда он был котенком. Мой кот ненавидит вычесывать шерсть, поэтому я решила попробовать этот метод, и он сработал!».

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