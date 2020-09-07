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    Курьез

    Лайфхак: как не превращать вычесывание котика в драму (видео)

    • Розсилка
    Лайфхак: как не превращать вычесывание котика в драму (видео)

    Этот способ уже оценили многие усатые

    Узнавая о новом лайфхаке в сети, люди нередко спешат опробовать его и поделиться своим опытом на просторах мировой паутины. Проверка интернет-советов стала настоящим трендом для пользователей сети, и в этом нет ничего удивительного!

    Так тиктокерша под ником itsdynah решила поделиться ценным советом со всеми хозяевами кошечек и котов. Если ваш питомец настолько не любит вычесывать шерсть, что удирает от вас, как только видит в ваших руках щетку, у вас есть выход: щетка! Но не та, что триггерит вашего кота, а зубная. Это правда работает!

    Оцените этот чудо-совет в действии!

    @itsdynah

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    original sound - itsdynah

    В самом ролике Дина объясняет, почему зубная щетка справляется с задачей, которая оказывается не по силам специальным щеткам для вычесывания шерсти:

    «Если вычесывать котика влажной зубной щеткой, это напомнит ему о том, как мама-кошка вылизывала его, когда он был котенком. Мой кот ненавидит вычесывать шерсть, поэтому я решила попробовать этот метод, и он сработал!».

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    кот курьез
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