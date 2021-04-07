Эти котики обожают пускать в ход свой грозный кусь. Подборка курьезных фото

Это зрелище вызывает лишь смех и умиление

Несмотря на то, что коты — домашние животные, по своей натуре они самые настоящие охотники! Именно поэтому хозяева хвостатых очень скоро привыкают к резвому нраву своих любимцев и к их природному инстинкту покусать все и вся, что привлечет их внимание.

Сегодня мы собрали для вас 17 котиков, которые очень любят пускать в ход свои зубки и сделать заветный кусь! И вся прелесть в том, что это зрелище вызывает лишь смех и умиление их любящих хозяев.

«Кажется, Пеннивайз думает, что этот носок принадлежит ему», «Чупа-чупс из кошачьей мяты — его любимое лакомство», «Корделия не любит, когда я работаю», «Чаще всего котики совсем не жалуют щеточки и расчески, поэтому все, что приближается к их шерстке, рискует быть непременно укушенным!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

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