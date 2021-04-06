Подборка перерисованных мемов с животными, которая сделает ваш день

Собрали лучшие иллюстрации, которые гарантированно заставят вас улыбнуться

Филиппинская художница, известная в интернете под ником Bib, обожает смешные снимки животных. В свободное время девушка перерисовывает популярные и вирусные кадры с питомцами в своем фирменном стиле.

Будь то чудной кот, пытающийся уместиться в коробке, или упрямый пес, который отказывается продолжать прогулку, — филиппинке непостижимым образом удается сделать забавные снимки еще более смешными. Мы собрали лучшие иллюстрации Bib, которые гарантированно заставят вас улыбнуться.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.