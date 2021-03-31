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    Подборка невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых

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    Подборка невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых

    «Дочка нарисовала мне жирафа»

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

    И это правильно, потому что художник не должен загонять себя в рамки, а то, что вы подумали, глядя на эти рисунки — это уже ваши проблемы.

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    1. «Когда я вырасту, хочу быть как мама». Мама продает лопаты для уборки снега, если что
    3. Сын моего друга нарисовал автопортрет. У него была футболка с миньоном.
    2. Дельфинарий моей дочери
    5. Вы правильно подумали, это свисток
    6. «Тише, пожалуйста»
    4. «Чтобы избавиться от микробов, мойте руки с мылом»
    7. «Мой папа самый лучший повар»
    10. Ножницы
    8. «Это мой кот, Космо»
    9. Дочка нарисовала мне жирафа
    11. Это вулкан
    12. Он нарисовал себе диджейский пульт
    13. Благодарственное письмо пожарному. На рисунке он за работой
    14. Мама
    15. Счастливая семья лошадок
    17. А это маяк
    16. Мама и папа в день свадьбы

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: дети шутки курьез
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