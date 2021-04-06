В каждом милом котике скрывается настоящий рецидивист. Курьезные фотодоказательства

«Кошки были преступниками на протяжении веков (рукопись XV века из Дубровника, Хорватия)»

Все началось с одного твита пользовательницы urfriendimane. Девушка показала, как любимый котейка зарубил на корню ее попытки кулинарии. Питомец оказался таким милым, что его снимок рядом с преступлением мигом набрал больше полутора миллионов лайков.

В комментариях кошатники и не только начали делиться своими примерами мохнатых преступников. Ниже — 10 самых забавных твитов.

«Кошки были преступниками на протяжении веков (рукопись XV века из Дубровника, Хорватия)», «Каждый кошатник знает..», «А вот мой преступник и его преступление», «Произведение искусства и художник», «Когда мы делали ремонт, повсюду было много пыли. Так я могла преследовать этого преступника по горячим следам», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.