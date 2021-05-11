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    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото

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    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото

    Уверены, теперь и вы будете считать котиков такими же заботливыми и преданными, как собак, а может, и чуть больше

    Любители кошек и любители собак никогда не устанут спорить о том, кто же из питомцев более верный и добрый. Конечно, фанаты песиков настаивают на том, что именно собаки готовы в любой момент поддержать хозяина и протянуть ему лапу помощи, в то время, как кошки бродят где-то сами по себе.

    Но и коты могут быть «хорошими мальчиками» — только посмотрите на этих преданных домашних любимцев, которые терпеливо ждут хозяев с работы, чтобы потом пообниматься и посмотреть с ними телевизор!

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    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото
    Эти коты могут посоревноваться с собаками в доброте и преданности. Курьезные фото

    «Когда мне грустно, мой кот приходит меня поддержать», «Сегодня моя кошка побывала у ветеринара, а весь оставшийся день кот ее успокаивал», «Бабушка очень скучала по своему коту Генри, и он по ней тоже», «На Рождество медсестры разрешили привести Генри к ней, и он не сходил с бабушкиной кровати», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: шутки кот курьез
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