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    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото

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    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото

    Вот всем тем, кто не любит черных котов

    Даже в XXI веке некоторые люди продолжают верить в то, что черные кошки приносят неудачу. Но на самом деле эти котики не имеют никакого отношения к неприятностям, ведь кроме цвета шерсти они ничем не отличаются от своих собратьев.

    В них ровно столько же веселья, мурчания и дурашливости, сколько и в других пушистиках. Не верите? Вот 18 фотографий, которые заставят вас влюбиться в черных котиков всем сердцем!

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    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото
    Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: шутки кот курьез
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