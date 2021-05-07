Черные котики приносят не беды, а исключительно хорошее настроение. Подборка курьезных фото

Вот всем тем, кто не любит черных котов

Даже в XXI веке некоторые люди продолжают верить в то, что черные кошки приносят неудачу. Но на самом деле эти котики не имеют никакого отношения к неприятностям, ведь кроме цвета шерсти они ничем не отличаются от своих собратьев.

В них ровно столько же веселья, мурчания и дурашливости, сколько и в других пушистиках. Не верите? Вот 18 фотографий, которые заставят вас влюбиться в черных котиков всем сердцем!

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.