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    Обычное дело. Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур (фото)

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    Обычное дело. Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур (фото)

    Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, а один из них даже сфотографировался с «добычей»

    В австралийском городе Роксберг сотрудник службы по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers нашел на крыше жилого дома 50 змеиных шкур. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

    Владельцы дома вызвали профессионалов, чтобы те убрали с крыши 30 шкур ковровых питонов и трех коричневых бойг. Мужчина по имени Дейв вытащил с чердака эти шкуры, однако там оставалось еще около 20. Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, задавали вопросы о змеях, а один из них даже сфотографировался со шкурами.

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    Обычное дело. Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур (фото)
    Обычное дело. Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур (фото)

    Найденные шкуры принадлежат неядовитым змеям, рассказали Daily Mail представители компании. «Змеи отлично подходят для крыш домов, потому что они съедают всех грызунов. А кто бы не захотел бесплатную защиту от вредителей?» — заявили в компании.

    По словам специалистов, это не такое уж и необычное явление — они находили на крышах домов и 100 таких шкур.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: Австралия курьез
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