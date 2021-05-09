Обычное дело. Семья в Австралии обнаружила на крыше своего дома около 50 змеиных шкур (фото)

Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, а один из них даже сфотографировался с «добычей»

В австралийском городе Роксберг сотрудник службы по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers нашел на крыше жилого дома 50 змеиных шкур. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Владельцы дома вызвали профессионалов, чтобы те убрали с крыши 30 шкур ковровых питонов и трех коричневых бойг. Мужчина по имени Дейв вытащил с чердака эти шкуры, однако там оставалось еще около 20. Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, задавали вопросы о змеях, а один из них даже сфотографировался со шкурами.

Найденные шкуры принадлежат неядовитым змеям, рассказали Daily Mail представители компании. «Змеи отлично подходят для крыш домов, потому что они съедают всех грызунов. А кто бы не захотел бесплатную защиту от вредителей?» — заявили в компании.

По словам специалистов, это не такое уж и необычное явление — они находили на крышах домов и 100 таких шкур.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.