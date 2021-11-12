Эти наглые питомцы своим поведением ярко показали, что отрицают хорошие манеры

Подборка курьезных фото

Каждому хозяину хочется верить, что его домашний питомец – это милый ангел, который всегда ведет себя примерно и вежливо. Но будем честны: люди и сами частенько забывают о хороших манерах, а тогда как можно чего-то требовать от котов и собак?

Питомцы способны на всякое: они хулиганят, вторгаются в личное пространство и обожают чужую еду. Вот несколько случаев, когда животные на миг забыли, как надо себя вести.

Уверены, что несмотря на все свои огрехи, питомцы все равно остаются для хозяев самыми милыми!

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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