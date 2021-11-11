Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)

Подборка курьезных фото

Люди, которые умеют и любят делать что-то своими руками, явно живут в своем особенном мире, где никогда не бывает скучно! Как только у них выдается свободная минута, они тут же включают фантазию на полную и начинают творить: ищут интересные идеи, подбирают материалы и кропотливо работают над своим творческим проектом.

И не зря — часто у них получаются настоящие шедевры, причем очень необычные. Смотрите сами!

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.