  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кто узнает в этих украшениях макароны? - Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)
    Кто узнает в этих украшениях макароны?

    Подборка курьезных фото

    Люди, которые умеют и любят делать что-то своими руками, явно живут в своем особенном мире, где никогда не бывает скучно! Как только у них выдается свободная минута, они тут же включают фантазию на полную и начинают творить: ищут интересные идеи, подбирают материалы и кропотливо работают над своим творческим проектом.

    И не зря — часто у них получаются настоящие шедевры, причем очень необычные. Смотрите сами!

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    С помощью 3D-принтера сделал вот такую лампу-булавку
    «Драгоценный камень», сделанный из стекла пивной бутылки
    У дочки в садике день безумных причёсок. Я постаралась на славу!
    Решила побыть медузой на Хэллоуин
    Да-да, я сшила швейную машинку!
    Сделала уборку в детской. Теперь на двери моего класса по рукоделию висит такой венок
    Просто нарисовал банан в гигантском контейнере
    Кошка всегда ворует нашу пиццу, а теперь у неё есть своя
    Мне нравится делать парики из всего, но только не из волос
    6 месяцев работы и 414 связанных квадратиков
    Я сделала эту овечку, а мой муж — вешалку для неё
    Я сшила тысячу сердечек, которые превратятся в одеяло
    Кто узнает в этих украшениях макароны?
    Попросила маму сделать пряничный домик в стиле Гарри Поттера, но такого не ожидала!
    Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)
    Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

    Читайте также: Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда люди с прямыми руками включили фантазию и сделали настоящие шедевры (фото)