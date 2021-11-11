В Германии наркодилер случайно вызвал домой полицию

Преступник заснул на телефоне

В Вальдбреле 23-летний наркодилер заснул на телефоне и случайно несколько раз позвонил в службу экстренной помощи. Оператор, услышав в трубке только храп и стоны, отправил домой к немцу наряд полиции. Об этом пишет Daily mail.

Когда сосед наркодилера открыл дверь, копы почувствовали сильный запах марихуаны. Они обыскали дом и нашли не только коноплю, но и кокаин, экстази, амфетамин, аптечные весы и крупную сумму наличными.

Обоих парней арестовали за торговлю наркотиками, но они вышли под залог. Начато уголовное дело, ведется расследование.

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

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