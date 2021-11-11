Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран

Подборка курьезных фото

Капибары – самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе.

Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных – невозмутимый и даже немного флегматичный. Если вам как раз не хватало немного спокойствия в пушистом обличье, то вы точно попали по адресу.

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.