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    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран

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    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран

    Подборка курьезных фото

    Капибары – самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе.

    Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных – невозмутимый и даже немного флегматичный. Если вам как раз не хватало немного спокойствия в пушистом обличье, то вы точно попали по адресу.

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    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран
    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Непоколебимое спокойствие этих капибар передается даже через экран