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    Курьез

    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»

    • Розсилка
    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»

    «Сколько утят нужно для полного счастья?»

    Когда люди обсуждают мимимишных животных, то речь чаще всего заходит о котиках и собаках. Но и кроме них в мире существуют другие очаровашки, смотреть на которых — настоящее удовольствие.

    Утки, например, тоже могут вызвать у вас всплеск серотонина и умилина, а уж если они крякнут, то тут от восторга не удержится и самый хмурый человек!

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    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»
    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»
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    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»
    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»
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    Эти очаровательные уточки способны завоевать ваше сердце с первого «кря»

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: шутки курьез животные
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