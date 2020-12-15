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    Жизнь

    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума

    • Розсилка
    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума

    Привычные эскизы тату пользуются меньшей популярностью

    Девушка смогла создать такой неповторимый стиль, от которого и бровь поднимается, и рука к кошельку тянется, чтобы записаться на сеанс.

    Тату-мастер Бонжур Боусер из Берлина, Германия, смогла завоевать сердца 82 тыс. пользователей Сети

    Причем ее работы далеки от общепризнанных произведений искусства, но тем не менее притягивают взгляд.  С большой натяжкой можно сказать, что девушка рисует в минималистичном или скетчевом стиле, но эти рисунки сложно назвать чем-то серьезным

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    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума
    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума
    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума
    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума
    Татуировки этой девушки похожи на детские каракули, но клиенты сходят по ним с ума

    Однако не дайте им себя обмануть, Бонжур опытная художница, которая имеет в своем портфолио и более привычные эскизы тату, но они пользуются меньшей популярностью, ведь куда интереснее набить корявую, но очаровательную почеркушку

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно умершая дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

    Отмечается, что в 19 лет у девушки уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты.

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    Теги: татуировка курьез
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