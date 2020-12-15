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    Курьез

    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)

    • Розсилка
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)

    А вы с какой прической будете встречать Новый год?

    Праздники — веский повод нарядиться во все лучшее и поразить всех прической и макияжем. Самые отчаянные модницы начали создавать прически в виде елок. Выглядит все это неимоверно оригинально и ужасно празднично.

    Собрали для вас несколько вдохновляющих примеров, которые можно смело брать на вооружение. Остальные шедевры парикмахерской фантазии можно найти в Instagram по хештегу #christmastreehair.

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    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)
    Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно умершая дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

    Отмечается, что в 19 лет у девушки уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты.

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    Теги: фотография Новый год шутки курьез
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