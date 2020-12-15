Отчаянные модницы удивляют соцсети новогодними прическами (фото)

А вы с какой прической будете встречать Новый год?

Праздники — веский повод нарядиться во все лучшее и поразить всех прической и макияжем. Самые отчаянные модницы начали создавать прически в виде елок. Выглядит все это неимоверно оригинально и ужасно празднично.

Собрали для вас несколько вдохновляющих примеров, которые можно смело брать на вооружение. Остальные шедевры парикмахерской фантазии можно найти в Instagram по хештегу #christmastreehair.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно умершая дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

Отмечается, что в 19 лет у девушки уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты.