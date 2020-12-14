Японец превращает животных из мемов в фигурки: курьезные фото

В работах художника еще больше чудачества, чем на самих снимках

Мемные снимки животных уже давно заполонили просторы интернета. Кажется, что теперь этому современному искусству не терпится выйти на новый уровень, и в век технологии эта задача весьма выполнима!

Японский художник под ником «meetissai» создает фигурки мемных животных с помощью 3D-принтера, чтобы люди могли не только любоваться ими на фото, но и иметь возможность потрогать их своими руками. И сегодня мы собрали для вас 20 фигурок художника, которые поставят вас в тупик не меньше, чем их мемные прототипы.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.