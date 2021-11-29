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    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях

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    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях

    Трогательные фото о том, что домашние питомцы всегда помогут и поддержат

    Домашние питомцы не умеют выражать свою любовь словами, зато как здорово они проявляют ее в деле! В важные моменты коты и собаки всегда оказываются рядом, они готовы поддержать или даже защитить, подержаться за ручку или помахать на прощание.

    Причем это относится не только к любимым хозяевам, но и к пушистым собратьям, а порой и просто к незнакомцам! Давайте же посмотрим на самых добрых и заботливых питомцев.

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    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях
    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях

    Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях