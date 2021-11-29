Когда домашние питомцы – лучшая поддержка в сложных ситуациях

Трогательные фото о том, что домашние питомцы всегда помогут и поддержат

Домашние питомцы не умеют выражать свою любовь словами, зато как здорово они проявляют ее в деле! В важные моменты коты и собаки всегда оказываются рядом, они готовы поддержать или даже защитить, подержаться за ручку или помахать на прощание.

Причем это относится не только к любимым хозяевам, но и к пушистым собратьям, а порой и просто к незнакомцам! Давайте же посмотрим на самых добрых и заботливых питомцев.

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.