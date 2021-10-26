Когда мужчины были категорически против животных в доме, а потом влюбились в них по уши

Подборка курьезных фото

Не все люди хотят завести себе домашнее животное, но иногда у них просто нет выбора. Чаще всего против появления собачки или кошечки в доме выступают мужчины, и аргументы у всех них разные.

Но не важно, что там они говорят, ведь стоит четырехлапому посмотреть этому человеку в глаза и удобно устроиться рядом, как все «против» тут же испаряются. И остаются только совместные фотографии отцов, мужей, женихов и парней рядом с их теперь уже любимыми питомцами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.