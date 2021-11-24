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    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)

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    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)

    Подборка курьезных фото

    Чтобы завести хорька и после совладать с ним, нужна изрядная отвага и четкое понимание того, зачем вообще заводит такое животное дома. А также сила воли и хорошая реакция – уж больно проворные, любопытные и безмерно наглые это существа.

    Кошки смотрят большими глазами и мявкнуть боятся, про собак и говорить нечего. Хорек зверь особый, это факт. Зато с ним никогда не будет скучно!

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    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)
    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти веселые и суетливые домашние хорьки спасут вас от скуки (фото)