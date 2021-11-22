Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой (видео)

Артист оконфузился в эфире попялярного шоу

Звезда украинского шоу-бизнеса Андрей Данилко в эфире шоу «Маска» залез руками в декольте своей коллеги по проекту, украинской певицы Оли Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

«Смотри-смотри! Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал», – с улыбкой отреагировала Полякова.

Ранее стало известно, как Андрей Данилко пережил потерю мамы.

Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин в программе «Звездный путь» прокомментировал смерть матери Андрея Данилко. Он сообщил, что причиной потери были проблемы женщины с сердцем. По словам Никитина, сначала Данилко был этим обеспокоен, но сейчас находится в хорошем состоянии.