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    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило

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    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило

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    Какой зверек придет вам в голову, если нужно будет назвать самого милого? Наверняка это будет какой-нибудь привычный домашний питомец или кто-то пушистый. А тем временем многие животные доказывают, что вовсе не обязательно иметь мягкую шерстку, чтобы вызывать своим видом невероятное умиление!

    Не верите? Тогда давайте срочно полюбуемся на очаровательных слонят, крабов, бегемотов и даже змей!

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    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило
    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило