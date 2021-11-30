Эти животные доказывают, что не обязательно быть пушистым, чтобы выглядеть мило

Подборка курьезных фото

Какой зверек придет вам в голову, если нужно будет назвать самого милого? Наверняка это будет какой-нибудь привычный домашний питомец или кто-то пушистый. А тем временем многие животные доказывают, что вовсе не обязательно иметь мягкую шерстку, чтобы вызывать своим видом невероятное умиление!

Не верите? Тогда давайте срочно полюбуемся на очаровательных слонят, крабов, бегемотов и даже змей!

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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